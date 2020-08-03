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Деловая газета "Взгляд"

Госдеп оценил сотрудничество с Россией в Арктике

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Российская военная база «Арктический трилистник» на острове Земля Александры
Российская военная база «Арктический трилистник» на острове Земля Александры.
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Сотрудничество США и России в Арктике необходимо поддерживать, заявил новый координатор Госдепа по Арктике Джим Дехарт.

Он подчеркнул, что Россия, которая входит в Арктический совет – не только "арктическая страна", но и "занимает большую часть Арктики". У США и России "есть история сотрудничества" по данному направлению, сказал Дехарт.

Он заявил, что "было очень хорошее сотрудничество, которое продолжается", это "важное, реальное сотрудничество", передает ТАСС.

В частности, он указал на "исследования и науку, поисково-спасательные" операции, а также борьбу со стихийными бедствиями.

При этом Дехарт не уверен, что "в полной мере" можно "отгородить регион от проблем", которые есть у США и России, "учитывая исключительность Арктики". По его словам, "цель заключается в том, чтобы сохранять Арктику как зону для сотрудничества". Он считает Арктический совет "выдающимся форумом для этого".

Дехарт не сомневается, что США "продолжат" использовать "этот подход с Россией в контексте Арктического совета".

Он заявил, что в Вашингтоне хотят видеть Арктику "мирным регионом, где нет угрозы" для США, но "есть хороший и устойчивый экономический рост". США "нацелены на регион, где есть тесное сотрудничество" и "соблюдение основанного на законах порядка".

При этом Россию и Китай он включил в число стран, которые создают "некоторые вызовы" для этих целей.

Напомним, американский генерал-лейтенант Глен Ван Херк, претендующий на пост главы Северного командования ВС США, в комитете по делам вооруженных сил Сената США выразил мнение, что Соединенные Штаты будут вынуждены конкурировать с Россией и Китаем за ресурсы в Арктике.


Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Арктика
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