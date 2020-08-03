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Военное обозрение

Очередной «Буян-М» пополнит Черноморский флот до конца года

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Источник изображения: Зеленодольский завод

Заводские ходовые и государственные испытания нового малого ракетного корабля проекта 21631 "Грайворон" пройдут на сдаточной базе в Новороссийске. Как сообщили в пресс-службе Зеленодольского судостроительного завода, МРК начал переход на Черное море.

Девятый в серии и восьмой серийный после головного корабля, МРК "Грайворон" был заложен в Зеленодольске по заказу ВМС России 10 апреля 2015 года, назван в честь города Грайворон в Белгородской области России. Швартовные испытания МРК начались в начале июня этого года.

Согласно контракту корабль войдет в состав ЧФ до конца 2020 года. По имеющейся информации, МРК пополнит 41-ю Севастопольскую ордена Нахимова бригаду ракетных катеров. В составе бригады – дивизион МРК и тактическая группа ракетных катеров. Экипаж для корабля уже подготовлен.

МРК проекта 21631 "Буян-М" являются многоцелевыми кораблями типа "река-море", оснащенными современными образцами вооружения, в том числе – восемью высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Водоизмещение – 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека. Установлен водомётный движитель.

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Польша
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
2020-й год
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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