Экс-заместитель главкома ВВС указал на заимствование США идей у СССР и России

В США заимствовали идеи ПВО СССР, а затем и российской ПВО, которая стала основой ВКС, заявил экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Бижев отметил, что у России "богатый опыт применения войск противовоздушной обороны". Он указал, что "наши специалисты обучали полмира, и многие страны создавали системы ПВО по нашему образцу".

Как заявил Бижев, "даже прагматичные американцы копировали различные идеи советской, а сегодня российской системы" ПВО, передает РИА "Новости".

Так, в США, по его словам, учитывают российский опыт приоритета выбора целей, частично заимствуют принцип построения боевых порядков. В качестве примера он привел прикрытие в Сирии системами С-300 и С-400 комплексов "Панцирь", которые уничтожают малоразмерные цели.

В США также создали Космические силы. Он не исключил, что это сделано "в ответ на усиление российских ВКС".

Сейчас ВКС "по своей структуре напоминают войска ПВО страны в советское время". Тогда у "главкома ПВО в руках были сосредоточены все силы ПВО, элементы ракетно-космической обороны, истребительная авиация, радиотехнические войска, а также специальные войска различного назначения", сказал Бижев.

В "безвременье" после "развала" СССР "одни оргштатные изменения сменялись другими", заявил он, указав, что "изъяли ракетно-космическую оборону, передали РВСН, что было большой ошибкой", "объединили с ВВС, но в то время они были не готовы интегрироваться в более технологичную систему управления, которой обладали войска ПВО".

Бижев считает, что с появлением ВКС были восстановлены преимущества советской системы ПВО. Также удалось сосредоточить в одних руках ответственность за ПВО. Он подчеркнул, что "создание нового вида войск – это ответ на вызов времени", когда "развиваются средства нападения". Сейчас "средства автоматизации позволяют собирать всю информацию на единый командный пункт, в короткие сроки анализировать ситуацию, принимать быстрые и грамотные решения".

По мнению Бижева, ВКС постоянно совершенствуется за счет внедрения современных систем управления и связи.

Напомним, ВКС созданы в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. ВКС приступили к выполнению поставленных задач с 1 августа 2015 года.

Антон Антонов