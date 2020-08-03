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ТАСС

Шойгу отметил весомый вклад служб тыла в укрепление обороноспособности страны

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

В России 1 августа 2020 года отмечают 320-летие со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Органы материально-технического обеспечения войск вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в приказе, выпущенном к отмечаемому 1 августа 320-летию со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота.

"Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения войск достойно продолжает традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства", - говорится в документе.

Министр отметил, что службы тыла во все времена выполняли важные задачи по всестороннему снабжению войск как в повседневной деятельности, так и в боевых условиях.

"Мы преклоняемся перед подвигами воинов тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их героическими усилиями по бесперебойному обеспечению фронта боеприпасами, топливом и продовольствием, отдаем дань уважения тем, кто самоотверженным трудом создавал необходимые резервы, организовывал ремонт вооружения и техники", - добавил он.

Шойгу также подчеркнул, что и в послевоенное время, участвуя в антитеррористических и миротворческих операциях, специалисты тыла всегда честно выполняли свой воинский долг, неизменно проявляли профессионализм и беззаветную преданность Родине.

Министр пожелал военнослужащим, специалистам органов материально-технического обеспечения войск и ветеранам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших свершений в службе и труде на благо Отечества.

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