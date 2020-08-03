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ТАСС

Запуск Ariane 5 с тремя аппаратами на борту отложили

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Ariane 5
Ракета Ariane 5 на стартовой площадке.
Источник изображения: © Фото : ESA–S. Corvaja

Причиной переноса запуска стали технические неполадки

ТАСС, 1 августа. Запуск европейской ракеты-носителя тяжелого класса Ariane 5 с двумя спутниками и космическим аппаратом для продления миссий отложен из-за технических проблем во время финальной стадии подготовки полета. Об этом в субботу в Twitter сообщила компания Arianespace.

"Arianespace решила отложить полет № VA253 из-за "красного" статуса во время финальной стадии подготовки к запуску. Планируется новая дата старта", - говорится в сообщении.

Ракете предстоит вывести на орбиту спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания. В космос также отправился аппарат MEV-2 (Mission Extension Vehicle - 2). Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите.

Изначально Arianespace планировала эту космическую миссию на 28 июля, однако за несколько дней до намеченной даты было принято решение перенести пуск в связи с "необходимостью провести дополнительные технические проверки".

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Страны
США
Япония
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Northrop Grumman
Проекты
Ariane РН
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