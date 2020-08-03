На сайте Минобороны открылся раздел к 320-ой годовщине Тыла ВС России

На сайте Минобороны России открылся интерактивный раздел, посвященный 320-летию образования Тыла Вооруженных Сил РФ, где посетители могут ознакомиться с его историей и современностью.

Пользователям предлагается узнать о выполнении Тылом задач по ликвидации последствий природных катастроф, а также участии подразделений материально-технического обеспечения в работе по борьбе с распространением коронавируса.

Эффективность подразделения неоднократно доказана в учебно-боевой, боевой обстановке, при ликвидации стихийных бедствий, техногенных катастроф. Десятки тысяч специалистов круглосуточно работают для решения задач материально-технического обеспечения боевого дежурства и службы, боевой подготовки, хозяйственной деятельности и противодействия терроризму.

Посетители раздела смогут узнать о том, какая техника и вооружение находятся на снабжении у Тыла ВС РФ, в том числе ракетных комплексах «Искандер», зенитных ракетных комплексов, а также семейства арктических технических средств служб тыла.

30 июля сообщалось, что Министерство обороны России запустило на своем сайте специальный интерактивный раздел, посвященный 90-летию образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).