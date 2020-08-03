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Военно-промышленный курьер

Оборонка Израиля обещает поставить украинские МиГи на новое крыло

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Источник изображения: vpk-news.ru

Израильские оборонные компании могут осуществить модернизацию истребителей МиГ-29 ВВС Украины, сообщает интернет-портал Defense Express со ссылкой на украинское военное ведомство.

В частности, утверждается, что израильская компания Elbit Systems уже получила от правительства официальное разрешение на проведение модернизационных работ с украинскими боевыми самолетами.

Отмечается, что такое разрешение потребовалось из-за высокотехнологичных требований Киева к модернизации самолетов ВВС Украины.

По некоторым данным, Киев желает «сделать качественный скачок в наращивании боевых возможностей МиГ-29», которые должны получить новые бортовые РЛС и системы управления вооружением, способные «работать по земле».

Летом 2019 года украинские военные заявляли о желании модернизировать таким образом 11 истребителей МиГ-29, говорит Регнум.

Стоит отметить, что ранее аналогичную программу пытались реализовать с МиГ-29 ВВС Румынии. Ею также занималась израильская компания Elbit Systems, однако все модернизированные ею МиГ-29 впоследствии были сняты с вооружения.

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Страны
Израиль
Румыния
Украина
Продукция
МиГ-29
Компании
Elbit Systems
Проекты
ИТ
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