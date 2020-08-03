Российские спутники связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" вывели на целевую орбиту

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур в 00:25 по московскому времени 31 июля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Разгонный блок "Бриз-М" доставил российские спутники связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" на целевую геопереходную орбиту высотой 54,9 тыс. км. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Произошло отделение космических аппаратов от разгонного блока. Космические аппараты выведены на целевую орбиту", - сказал собеседник агентства.

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур в 00:25 мск 31 июля. В 00:35 мск разгонный блок в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты. После этого спутники выводились на целевую орбиту за счет нескольких включений двигательной установки разгонного блока.

Промежуток между стартом ракеты и выведением аппаратов на расчетную орбиту стал самым продолжительным в истории запусков "Протонов" и составил 18 часов 16 минут.

Это единственный запуск "Протона" в 2020 году. Пуск аппаратов "Экспресс" осуществлен в интересах российского спутникового оператора ФГУП "Космическая связь".

Старт ракеты "Протон-М" первоначально должен был состояться 30 июля в 00:27 мск, однако был отложен на сутки для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил в среду ТАСС, что причиной переноса стали проблемы с прибором производства компании МОКБ "Марс" (входит в Росатом), отвечающим за безопасную работу двигателя разгонного блока "Бриз-М". В четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что специалисты на космодроме проверили работу этого прибора, испытания завершились положительно.

Параметры орбит

Геопереходная орбита находится между низкой опорной орбитой высотой около 200 км и геостационарной орбитой высотой около 36 тыс. км. Космические аппараты движутся по геопереходной орбите по сильно вытянутой эллиптической траектории.

Аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" должны в перспективе переместиться на свои геостационарные орбиты. Геостационарная орбита - круговая орбита высотой 35 786 км, расположенная над экватором Земли, на которой спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси. На геостационарной орбите работают спутники связи, вещания и ретрансляции.

После выхода на геопереходную орбиту "Экспресс-80" и "Экспресс-103" при помощи собственных электрореактивных двигателей СПД-100В (разработки ОКБ "Факел", Калининград) начнут полет на свои целевые геостационарные орбиты в точках 80 и 96,5 градуса (резервная - 103 градуса) восточной долготы соответственно. Согласно данным Роскосмоса, довыведение совмещено с приведением аппаратов в рабочую точку, что позволяет сократить срок их ввода в штатную эксплуатацию. Срок довыведения спутника "Экспресс-80" составляет не более 152 суток, аппарата "Экспресс-103" - не более 160 суток, говорится в материалах госкорпорации.

О спутниках связи "Экспресс"

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000Н" разработки "Информационных спутниковых систем" имени академика М. Ф. Решетнева. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space.

Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров. Срок активного существования аппаратов - 15 лет.

Как сообщало ранее ФГУП "Космическая связь", спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" планируется ввести в эксплуатацию в январе - феврале 2021 года.