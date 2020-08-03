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Газета.ru

За мир и без особого статуса: Кравчук сформулировал позицию по Донбассу

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Источник изображения: gazeta.ru

Кравчук заявил о неприятии особого статуса Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что будучи главой киевской делегации в контактной группе он будет стремиться к окончанию войны в Донбассе. Политик отметил, что готов пойти на компромиссы, чтобы в регионе и, в целом, на Украине "был мир". Но при этом он заметил, что не воспринимает формулировку "особый статус Донбасса".

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью «РБК-Украина», что готов идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны. Накануне Кравчук стал главой киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Миссия одна - закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений.

Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - заверил украинский политик. Но он не пояснил, какие именно компромиссы имел в виду.

При этом Кравчук подчеркнул, что в вопросе особого статуса Донбасса он будет переходить от слов к конкретным действиям, передает РИА «Новости». "Чтобы это было управление, приносящее пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они хозяева своей земли", - сказал Кравчук.

При этом в интервью «Громадьске» Кравчук отметил, что «не воспринимает» особый статус Донбасса. "Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус", - заявил он.

Новоназначенный глава киевской делегации в контактной группе выразил мнение, что это могло бы стать одним из шагов, который повлечет за собой действия, решение сложных вопросов, «привлечение туда инвестиций, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально". При этом названные им компромиссы не касаются украинского суверенитета.

Вместе с тем Кравчук считает, что если предоставить самопровозглашенным республикам Донбасса особый статус, они могут стать «каким-то отдельным государством, с какими-то особыми политическими полномочиями".

В комментарии радиостанции Sputnik политолог Александр Дудчак сказал, что ситуация с приходом Кравчука вряд ли изменится.

"На что рассчитывал Киев, когда менял Леонида Даниловича [Кучму] по причине его возраста на Леонида Макаровича [Кравчука], которому 86 лет? По моему мнению, они нашли новую "морковку" для жителей Донбасса, чтобы еще раз их обнадежить насчет перемирия», - считает эксперт.

Он отметил, что «Кравчук говорит о каких-то возможных компромиссах». Но, по мнению собеседника СМИ, компромиссы уже были достигнуты обеими сторонами при подписании Минских соглашений в 2015 году.

«Сейчас никаких компромиссов уже не нужно искать - они все найдены, оформлены в документе. Так что опять все начинается от лукавого: достали Кравчука, умеющего забалтывать любую ситуацию, и он сейчас будет "ездить по ушам" жителей Украины, Донбасса, всех заинтересованных сторон. Думаю, что ничего по существу не изменится», - сказал Дудчак.

Он добавил, что со стороны Киева эта ротация выглядит как «очередная попытка отсрочить выполнение Минских соглашений и уйти от ответственности".

При этом украинские политики неоднократно говорили о том, что Минские договоренности уже исчерпали себя и на данный момент не актуальны. Киев настаивал на замене пунктов соглашений в связи с якобы изменением конфликта на юго-востоке страны. Москва, в свою очередь, напоминала, что этот документ служит основой для мирного урегулирования разногласий сторон в рамках работы «нормандской четверки», куда входят главы России, Франции, Германии и Украины.

Боевые действия проходят в Донбассе с 2014 года - после того, как на Украине произошел госпереворот, а часть региона провозгласила себя республиками. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Стоит отметить, что основная работа по урегулированию конфликта проводит контактная группа, которая проводит встречи в Минске. На последнем заседании были согласованы дополнительные меры по решению ситуации, в том числе обеспечение перемирия в Донбассе с 27 июля. Но спустя несколько часов после вступления в силу этих шагов, стороны заявили о нарушении достигнутых соглашений.


Ангелина Мильченко

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