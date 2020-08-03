Британцы не торопятся с заменой гаубиц

Замена устаревшей САУ AS90 британской армии задерживается. Вчера, 30 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что программа Mobile Fires по созданию новых гаубиц откладывается более чем на два года.

Изначально в планах Минобороны Великобритании было достижение первоначальной боевой готовности перспективной гаубицы уже в конце 2026 года, но после корректировки эту задачу перенесли на первый квартал 2029 года. Задержка поступления в войска новых САУ повлияет на вывод из эксплуатации действующих гаубиц AS90 — их срок службы увеличен до 2032 года.

Британская гаубица AS90 Источник изображения: defensenews.com

Минобороны Великобритании объявило о старте программы Mobile Fires в прошлом году. По неофициальной информации, за контракт будут бороться британская BAE Systems, южнокорейская Hanwa Defense, израильская Soltham Systems, французская Nexter и германская Rheinmetall.

По неофициальной информации, решение об отсрочке реализации программы Mobile Fires было принято из-за необходимости устранения основных технических рисков и для того, чтобы удовлетворить требования в рамках комплексного правительственного обзора в области обороны, безопасности и внешней политики, который появится только в конце 2020 года.