Войти
Российская газета

Росгвардейцев обязали представляться при общении с гражданами

540
0
0
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданам впредь обязаны представиться - назвать свою фамилию и имя, звание и должность. Кроме того, по требованию остановленных росгвардейцы должны будут предъявить служебное удостоверение и разъяснить гражданам причину их остановки. Аналогичные правила уже несколько лет действуют в отношении полицейских, поскольку прописаны в законе "О полиции". Для росгвардейцев же законодательством таких обязанностей ранее установлено не было. Хотя они наравне с полицейскими патрулируют улицы и пресекают правонарушения и преступления со стороны граждан.

Исправляющий этот пробел закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, при патрулировании улиц, проверке документов или выезде по вызову граждан сотрудник Росгвардии обязан назвать свои должность, звание, фамилию, по требованию предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. А в случае применения к гражданину ограничительных мер росгвардейцы отныне обязаны разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности.

Не представляться гражданам сотрудник Росгвардии вправе только в случае угрозы собственной жизни и во время непосредственного пресечения нарушения либо преследования нарушителей.

Ранее в Росгвардии объясняли, что хотя в их профильном законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это всем во избежание конфликтных ситуаций.

Стоит добавить, что Росгвардии касается и еще один закон, подписанный главой государства. Он дает право военнослужащим Росгвардии получать продовольственные пайки. Ранее проходящие военную службу по контракту в войсках Росгвардии солдаты, матросы, сержанты и старшины имели право на бесплатное горячее питание. Вместе с тем не во всех частях есть возможность его организовать. Поэтому был разработан законопроект, обязывающий обеспечивать бойцов Росгвардия продпайком.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.03.2019
Война миров по новым правилам
25.03.2019
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
31.07.2018
Неравенство в соцгарантиях сотрудников Росгвардии и МВД устранено
29.06.2018
Путин заявил, что рассчитывает на беспощадную борьбу с терроризмом
15.02.2017
Китай спасет двигатель Ми-26
21.09.2016
Длинная рука "Бастиона"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок