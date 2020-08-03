Украина модернизирует свои истребители МиГ-29 с помощью Израиля

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Израиль проведет модернизацию украинских истребителей МиГ-29. Как сообщает портал Defense Express со ссылкой на Минобороны Украины, израильская компания Elbit Systems получила от Иерусалима документы, разрешающие проведение модернизационных работ с украинскими самолетами.

Как пишет издание, необходимость получения разрешительных документов израильской компанией вызвана необходимостью учесть требования украинской стороны по технологической составляющей модернизации самолетов. В документах прописаны особенности взаимодействия сторон, а также вопросы совместимости разнообразных систем истребителя, и ответственные за их интеграцию.

О самой модернизации ничего не сообщается, портал пишет, что усовершенствования позволят "сделать качественный скачок в наращивании боевых возможностей МиГ-29". В частности, истребитель должен получит новый радар и систему управления вооружением, позволяющую "работать по земле".

О намерении Украины модернизировать 11 истребителей МиГ-29 сообщалось еще в конце лета прошлого года. При этом сразу подчеркивалось, что работы будут проводить специалисты израильской компании Elbit Systems. Тогда же утверждалось, что модернизированные истребители получат принципиально новые возможности и новейшее вооружение для ведения воздушного боя.

В то же время некоторые военные специалисты подвергли сомнению возможность израильских специалистов провести качественную и функциональную модернизацию советских истребителей. Ранее Elbit Systems вместе с германскими специалистами уже пыталась провести модернизацию МиГ-29 в Румынии по программе "Снайпер". В итоге развития и успеха эта программа не имела, а все модернизированные МиГ-29 были сняты с вооружения.

Впрочем, поживем - увидим, как дальше сложится судьба украинских модернизированных истребителей.