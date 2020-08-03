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Известия.ru

Тихонов покинул отряд космонавтов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Николай Тихонов покидает отряд космонавтов «Роскосмоса». Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов.

Контракт с Тихоновым расторгнут 31 июля. Он принял такое решение «в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья», говорится в сообщении.

Теперь в отряде 31 человек, в том числе 23 действующих космонавта и восемь кандидатов в космонавты-испытатели.

В мае стало известно, что Тихонов не числится ни в основном, ни в дублирующем экипаже для старта на МКС в октябре 2020 года. СМИ сообщили, что космонавт получил травму глаза, наткнувшись на ветку во время прогулки.

До этого планировалось, что Тихонов станет командиром экипажа, который отправится на МКС в апреле, но его также заменили из-за травмы. Подробности о характере этой травмы не уточнялись.

38-летний Тихонов состоял в отряде космонавтов с 2006 года. Проходил подготовку к полету три раза, но ни разу не был в космосе.

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