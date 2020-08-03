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Известия.ru

Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Запуск российского модуля (МЛМ) «Наука» к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в апреле 2021 года. Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы планируем выйти на пуск [модуля «Наука»] в апреле следующего года»,— цитирует его ТАСС.

Запуск модуля планировался на май 2020 года, а до этого — на июль. В декабре 2019 года Рогозин заявил о возможном переносе на 2021 год.

В феврале гендиректор Центра им. М.В. Хруничева (предприятие — изготовитель модуля «Наука») Алексей Варочко говорил, что отправить модуль на космодром планируется 19 марта.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в ходе тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Было принято решение вернуть модуль на доработку.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. Кроме того, «Наука» предоставит космонавтам второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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