Конденсаторы подвели ядерную программу США

Американцы справились с проблемами в разработке новых ядерных боеголовок. Вчера, 30 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Чарльз Вердон, заместитель администратора по оборонным программам в Национальном управлении ядерной безопасности (NNSA), объявил о продолжении программы по созданию нового поколения ядерного оружия.

Ядерная бомба B61-12 и боеголовка W88 Alteration 370 были разработаны и успешно протестированы несколько лет назад. Осенью прошлого года в NNSA объявили об обнаруженной проблеме — коммерческие конденсаторы оказались недостаточно надёжными, чтобы гарантировать 20-30-летнюю службу боеприпасов.

Подготовка бомбы B61-12 к испытанию на вибрацию Источник изображения: defensenews.com

По словам Вердона, в NNSA полностью исправили проблему для боеголовки W88 и завершают аналогичные работы для бомбы B61-12. При этом программа разработки новых моделей ядерного оружия для ВС США задержалась на несколько лет и потребовала до $850 млн дополнительных вложений.

Модернизация американского ядерного арсенала стартовала в 2013 году в рамках реализации стратегии «3+2», в течение 25 лет семь типов ядерных боезарядов будут заменены на пять новых. По словам руководителя NNSA Фрэнка Клотца, «США будут иметь в своём ядерном арсенале три боеголовки для ракет наземного и морского базирования, а также два типа боезарядов, доставляемых по воздуху. Один из них — бомба свободного падения, второй — боеголовка, устанавливаемая на крылатую ракету».