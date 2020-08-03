Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок

Редактор по вопросам обороны пишет о тернистом пути российского истребителя-невидимки. Автор выражает некоторые сомнения относительно боеспособности «сушки», но самолет побывал на войне в Сирии, а Минобороны России одобрило заказ на 76 этих новых невидимок.

Одно дело - спроектировать боевой самолет, и совсем другое - построить его. Российский производитель истребителей компания "Сухой" познает или повторно заучивает эту азбучную истину, пытаясь выполнить кремлевский заказ на строительство 76 истребителей-невидимок Су-57.

"Сухой" строит двухмоторный Су-57 на дальневосточном авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Раньше это предприятие строило Су-35, не обладающий характеристиками малозаметности, и усвоило несколько непростых уроков.

Теперь, когда после строительства Су-35 прошло несколько лет, руководство предприятия готовится к производству Су-57 в заводском цехе № 45.

Впервые самолет-невидимка Су-57 полетел в 2010 году. Но разработка машины велась мучительно медленно. По состоянию на начало 2018 года 10 опытных образцов Су-57 имели "не отвечающие требованиям и недоделанные приборы обнаружения, дефектные системы пожаротушения и системы самообороны, у них не было работающей интегрированной бортовой электроники и надежных двигателей", рассказал авиационный эксперт Том Купер (Tom Cooper).

В 2018, а потом в 2019 году Кремль направлял пары самолетов Су-57 в Сирию (как утверждалось, на боевые испытания, хотя нет никаких свидетельств того, что эти истребители совершали боевые вылеты на линию фронта).

Вскоре после возвращения первой пары в 2018 году Кремль прекратил производство Су-57, когда было построено 28 машин. По сути дела, он отменил всю программу. Но в середине 2019 года российский президент Владимир Путин неожиданно возобновил ее, заявив о плане закупки 48 дополнительных самолетов.

Вначале компания "Сухой" планировала сдать первую пару серийных Су-57 в конце 2019 года, а еще два в 2020 году. Но в декабре 2019 года один самолет потерпел катастрофу, и компания вынужденно прекратила работу в рамках этой программы.

Похоже, что сейчас "Сухой" намерен сдать все четыре истребителя в 2020 году. Но сказать гораздо легче, чем сделать. "Это сложная задача, которая по-настоящему мобилизует нас", - заявил в конце 2019 года государственным СМИ Сергей Чемезов, возглавляющий корпорацию, в состав которой входит фирма "Сухой".

При строительстве Су-35 рабочие предприятия понимали, какие их ждут трудности. "Узкими местами оказались участки сборки носового и подкабинного отсеков, сборка фюзеляжа, юстировка и сдача изделия", - сообщил заводской журнал.

Руководство предприятия модернизировало стыковочные эстакады и оснастку для строительства воздухозаборников и гондол двигателей. Работы по созданию планера самолета перенесли из седьмого в сорок пятый цех, сосредоточив в одном месте максимальное количество операций по сборке Су-57. "До этого были колоссальные потери времени", - рассказал начальник 45-го цеха Артем Ощепков.

Рабочие предприятия настроены оптимистически и уверены в том, что смогут своевременно построить сложный Су-57. "Новый самолет - сложный, - отмечает заместитель начальника цеха Виктор Пассар. - Обшивка композитная, технологии новейшие, требования к качеству высочайшие".

"Но и у нас в цехе персонал высококвалифицированный", - добавляет Пассар.

Если говорить о строительстве истребителей, то здесь важны заводские производственные процессы. Конструкции двухмоторного F-15EX, который компания "Боинг" строит для ВВС США, более 50 лет. Но при сборке F-15EX компания использует новейшие технологии производства.

Снаружи планер F-15EX точно такой же, как у более старого F-15. Однако вице-президент компании Прат Кумар (Prat Kumar), руководящий программами F-15, рассказал корреспонденту "Эйр энд Спейс" (Air & Space) Престону Лернеру (Air & Space), что строить его будут качественнее. "Как всегда, самая сложная задача будет заключаться в том, чтобы все комплектующие, а это 400 000 отдельных деталей от 400 поставщиков со всего мира, безупречно стыковались и подходили друг к другу", - сказал Лернер.

Компания "Боинг" оцифровала комплектующие, чтобы их можно было обрабатывать на компьютеризированных станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Выходящие из такого станка детали обработаны настолько качественно, что компания ввела новую технологию их машинной стыковки и юстировки. И никакого ручного труда.

"Мы собираем их как Лего, - сказал Кумар. - Это ускоряет переналаживаемость и производственные процессы. А самолет становится дешевле и ремонтопригоднее".

Компания "Сухой" явно надеется на то, что новый Су-57 будет отвечать таким же строгим требованиям.

Дэвид Экс (David Axe)