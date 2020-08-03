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ЦАМТО

Владимир Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по узлу "Балхаш"

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

ЦАМТО, 31 июля. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав узла "Балхаш" входит РЛС "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Как объяснили в Минобороны, узел "Балхаш" стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России, отмечает "РИА Новости".

Российское имущество до окончания действия соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.

Как напоминает агентство, командующий Космическими войсками России Александр Головко ранее сообщил, что если станция в Балхаше может обнаруживать цели на расстоянии до 3 тыс. км, то новые станции РЛС в Барнауле, Омске и Армавире "видят" ракеты за 6 тыс. км.

Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале (Азербайджан).

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