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ЦАМТО

Lockheed Martin поставит СВ Швейцарии БЛА "Индаго-3"

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Indago VTOL
Модель малоразмерного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Индаго" (Indago VTOL Quad Rotor).
Источник изображения: www.lockheedmartin.com

ЦАМТО, 31 июля. Компания Lockheed Martin сообщила о подписании с Агентством по оборонным закупкам и технологиям Швейцарии (Armasuisse) контракта на поставку БЛА вертикального взлета и посадки "Индаго-3" (Indago 3) для СВ страны.

Подробности сделки не раскрываются. Соглашение также включает опционы на поставку запасных частей и дополнительных систем, обучение личного состава и техническую поддержку.

На первом этапе реализации контракта Lockheed Martin обеспечит выполнение работ по оптимизации конфигурации "Индаго-3" для соответствия требованиями СВ Швейцарии. В их перечень входит интеграция транспондера для обнаружения и исключения столкновения с препятствиями и радиостанции компании Silvus Technologies. Первый этап также включает внедрение программного обеспечения наземной системы управления малоразмерным БЛА VCSi Touch разработки подразделения CDL Systems компании Lockheed Martin. Оно предусматривает доступ к картам Швейцарии, включая цифровые данные о высоте местности (DTED) и геофенсинг.

Первый комплект адаптированных квадрокоптеров "Индаго-3" будет поставлен СВ Швейцарии в конце 2020 года, а остальные будут переданы в течение несколько месяцев после первой поставки. БЛА будут применяться для ведения разведки и наблюдения в подразделениях тактического звена, оценки результатов огневого поражения, поддержки поисково-спасательных операций, оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

По заявлению руководителя проектов БЛА в Lockheed Martin Стива Фортсона, "Индаго-3" в высокой степени соответствует требованиям СВ Швейцарии. Квадрокоптер отличается низкой акустической сигнатурой при применении на малых высотах и обеспечивает высококачественную съемку. Он прост в использовании и требует минимальной подготовки для применения. Благодаря малым размерам, весу, потребляемой мощности и стоимости, БЛА подходят для применения подразделениями, действующими в пешем порядке, и встраиваемых решений. Радиостанции Silvus Technologies должны обеспечить лучшую в своем классе производительность и эффективность. БЛА весом около 2 кг оснащен цветными и инфракрасными стабилизированными датчиками, может легко транспортироваться в одном рюкзаке, а на его приведение в боеготовое положение требуется менее трех минут.

В зависимости от полезной нагрузки и условий эксплуатации, "Индаго-3" может находиться в воздухе до 50 мин, дальность полета – 10 км. БЛА может развивать крейсерскую скорость 25 узлов. Аппарат может функционировать при температурах от -34 до +49 град. С.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
БПЛА
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