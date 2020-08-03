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Военное обозрение

Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли

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Источник изображения: КЦ/"Южный" (Роскосмос)

Британская пресса выходит с материалом, от которого у среднестатистического американского читателя, видимо, должен возникнуть один единственный вопрос: где находится ближайшее бомбоубежище. В статье издания Financial Times, которое специализируется в первую очередь на финансах и рынках, опубликована статья, в котором авторы решили рассмотреть тему «милитаризации Россией и Китаем космического пространства». Авторы делают акцент на том, что именно русские и китайцы «превращают околоземное пространство в территорию новых «Звёздных войн».

В статье заявлено, что несколько дней назад один из российских спутников «выполнил свою секретную миссию». Утверждается, будто бы были проведены испытания и «спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли».

В материале говорится, что за российским спутником «Космос-2543» давно ведут наблюдения в США. Причиной послужило то, что «спутник русских на слишком малое расстояние приближался к военному спутнику Соединённых Штатов».

Из материала:

В США поняли, что «Космос-2543» - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.

Авторы в FT сообщают своим читателям, что в России отрицают «проведения испытаний новых военных технологий в космосе». При этом добавляется, что «международное сообщество уже обеспокоено тем, что Россия превращает космическое пространство в арену международного противостояния». О том, кого именно британские авторы понимают под «международным сообществом», в статье не сообщается. Вместо этого заявлено, что отдельные российские спутники якобы способны создать «множество угроз, в том числе для работы GPS». Также британские авторы пугают своих читателей заявлениями о том, что «растёт угроза запуска в космос и нахождения на орбите ядерного оружия».

По поводу британской публикации пошутили уже на самом Западе, отметив, что авторы могли напутать: не спутник выпустил ракету в атмосферу, а ракета вывела спутник на орбиту.

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