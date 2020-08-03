Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш

Российские колесные бронетранспортеры БТР-80 находятся на вооружении трех десятков зарубежных армий. Они участвовали во многих вооруженных конфликтах и хорошо себя зарекомендовали.

Эти боевые машины ценят за высокую надежность, мобильность и ремонтопригодность.

Одним из крупнейших парков такой техники обладают вооруженные силы Республики Бангладеш. По разным оценкам, с начала 90-х годов ими было получено более полутысячи единиц.

Поскольку армия данного государства активно участвует в миротворческих операциях, большая часть "восьмидесятых" имеют традиционный для войск Организации Объединенных Наций белый цвет с соответствующими обозначениями на броне.

БТР-80 есть и в обычных соединениях сухопутных войск, как видно на фотографии, они покрашены в необычно пестрый камуфляж.

Интересно, что на учениях им приходится тесно взаимодействовать с танками китайского производства: модернизированными Тип 59, МВТ-2000 и, возможно, новейшими легкими VT-5.

В то же время российские производители колесной бронетехники постоянно совершенствуют свою продукцию. На обновленные образцы могут быть установлены различные боевые модули, в том числе необитаемые, вооруженные 30-мм автоматической пушкой и комплексами управляемого вооружения.

Прицельные системы оснащаются тепловизионными каналами, значительно повышающими эффективность применения вооружения в темное время суток.

Предусмотрены меры по повышению характеристик подвижности и защищенности.

BTR-80 Armoured Personnel Carrier (APC) used by President Guard Regiment (PGR) of Bangladesh Army pic.twitter.com/npyxmHhuDO — Defense Technology of Bangladesh-DTB (@DefenseDtb) July 30, 2020

Алексей Моисеев