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Российская газета

Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш

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Источник изображения: Shadman Samee / wikimedia.org

Российские колесные бронетранспортеры БТР-80 находятся на вооружении трех десятков зарубежных армий. Они участвовали во многих вооруженных конфликтах и хорошо себя зарекомендовали.

Эти боевые машины ценят за высокую надежность, мобильность и ремонтопригодность.

Одним из крупнейших парков такой техники обладают вооруженные силы Республики Бангладеш. По разным оценкам, с начала 90-х годов ими было получено более полутысячи единиц.

Поскольку армия данного государства активно участвует в миротворческих операциях, большая часть "восьмидесятых" имеют традиционный для войск Организации Объединенных Наций белый цвет с соответствующими обозначениями на броне.

БТР-80 есть и в обычных соединениях сухопутных войск, как видно на фотографии, они покрашены в необычно пестрый камуфляж.

Интересно, что на учениях им приходится тесно взаимодействовать с танками китайского производства: модернизированными Тип 59, МВТ-2000 и, возможно, новейшими легкими VT-5.

В то же время российские производители колесной бронетехники постоянно совершенствуют свою продукцию. На обновленные образцы могут быть установлены различные боевые модули, в том числе необитаемые, вооруженные 30-мм автоматической пушкой и комплексами управляемого вооружения.

Прицельные системы оснащаются тепловизионными каналами, значительно повышающими эффективность применения вооружения в темное время суток.

Предусмотрены меры по повышению характеристик подвижности и защищенности.



Алексей Моисеев

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Страны
Бангладеш
Китай
Россия
Продукция
Type 59
БТР-80
Компании
ООН
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
03.08.2020 15:24
Цитата
Эти боевые машины ценят за высокую надежность, мобильность и ремонтопригодность.
Да ладно - за низкую цену ценят. Нормальные, современные, прилично защищённые БТР ведь в разы дороже.

Цитата
Предусмотрены меры по повышению характеристик подвижности и защищенности.
Это какие? Неужели "Афганит" ставят?
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