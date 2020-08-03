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Российская газета

Парад ВМФ РФ в Тартусе произвел впечатление на саудовцев

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Парад российских военных кораблей в сирийском Тартусе 26 июля произвел большое впечатление на жителей Саудовской Аравии.

По мнению журналиста газеты Asharq Al-Awsat Раида Джабера, РФ сознательно отправила сообщение другим государствам, наглядно показав мощь кораблей и судов обеспечения из состава оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

"Во времена СССР военно-морская база была просто "центром техобслуживания" для судов, курсирующих в Средиземном море. Она использовалась для дозаправки или ремонта во время внезапных аварий. После расширения пирса и восстановления площадки территория стала одной из крупнейших российских военно-морских баз за пределами страны. Она периодически контролирует учения и маневры, показывающие другим странам, вовлеченным в развитие сирийского кризиса, возможности русских военных", - отметил Раид Джабер.

Напомним, что в парадном строю были задействованы подлодка "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Вице-адмирал Захарьин", вертолеты Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35, бомбардировщики Су-24, самолеты Су-34, Су-35, А-50, Ан-26 и Ан-72.


Дарья Воронина

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ан-26
Ан-72
Ка-27ПС
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Су-24
Су-34
Су-35
Проекты
1135 Буревестник
636.3
Военные учения
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