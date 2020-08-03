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ТАСС

Роскосмос считает, что вопрос урезания финансирования компании вызовет дискуссию в кабмине

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Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Ранее Минфин предложил сократить расходы на реализацию космических программ на 60 млрд рублей в 2021-2023 годах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Предложение Минфина России сократить расходы на реализацию космических программ на 60 млрд рублей в 2021-2023 годах может привести к острой дискуссии в правительстве. Об этом заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Роскосмосе.

"На фоне увеличения финансирования программ развития космических ведомств США и Китая такая информация [о возможном сокращении финансирования], естественно, вызывает у нас беспокойство. Данный вопрос станет предметом острой дискуссии в правительстве", - считают в госкорпорации.

Данные о сокращениях финансирования содержатся в разработанном Минфином документе "Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета" по госпрограммам на 2021-2023 годы, опубликованном на сайте consultant.ru. Согласно ему, базовые бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы "Космическая деятельность России" по сравнению с законодательно установленным объемом уменьшены в 2021 году на 20,25 млрд рублей, в 2022 году на 20,28 млрд рублей и в 2023 году на 21,21 млрд рублей.

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