Удар по Туле: как ракеты России угрожают базам США в Арктике

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Датское СМИ полагает, что американская авиабаза Туле в Гренландии «целиком беззащитна» перед российскими гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Именно там находятся радары, важные для ПРО США. При этом конфликт в Арктике между Россией и НАТО, по мнению журналиста издания Berlingske, весьма вероятен - для русских это «символически важный регион», в котором они не потерпят провокаций.

НАТО и военные базы США в Арктике совершенно беззащитны перед российским гиперзвуковым оружием. Об этом пишет в своей статье журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.

В частности, американская авиабаза Туле в Гренландии не имеет никакой существенной защиты от ракетных комплексов «Кинжал».

«Мы не знаем наверняка, как далеко летит новая российская ракета "Кинжал", но одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и радиусом действия в 1000 км она меняет баланс сил в Заполярье», - говорится в статье.

Датские военные считают, что в Туле расположены американские радары системы ПРО, которые «русские обязательно захотят уничтожить». Кроме того, они отмечают, что Арктика для России имеет важное символическое значение и регион может «вспыхнуть».

«Запад очень рискует сделать нечто такое, что встревожит Россию. Например, если США действительно начнут посылать военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что речь не идет о внутренних водах России», - отмечается в материале Роттбелля.

Россия с 2001 года добивается расширения своих прав в Арктике. В частности, Москва подает в ООН заявки, чтобы получить приоритетное право на добычу ресурсов на арктическом шельфе. В 2018 году в России приняли государственную программу, которая предполагает финансирование мероприятий по развитию Арктики в целом и Северного морского пути до 2025 года.

Кроме того, правительство России разработало новые правила прохода по Севморпути для военных судов иностранных государств. По новому закону, каждый проход такого корабля вдоль арктического побережья России должен быть согласован с российскими властями.

Уведомлять о намерении пройти по Северному морскому пути иностранным государствам придется в обязательном порядке за 45 суток. Кроме того, на борту любого военного корабля должен будет присутствовать российский лоцман.

Москва оставляет за собой право отказать в проходе по Северному морскому пути. Кроме того, в случае несанкционированного движения Вооруженные силы РФ оставляют за собой право применить чрезвычайные меры: арест или даже уничтожение нарушителя.

Россия считает Севморпуть «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике». Президент России Владимир Путин в рамках прошедшего Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве» заявил, что для России Заполярье играет стратегическую роль.

В 2017 году Владимир Путин утвердил основы государственной политики по военно-морской деятельности до 2030 года. Согласно президентскому указу, Россия сохраняет статус морской державы, которой необходимо отвечать на наращивание военно-морского присутствия других стран в Мировом океане.

В мае 2020 года Россия провела свои учения в Арктике после того, как в этом регионе впервые со времен холодной войны осуществили маневры военные суда США и Великобритании, сообщал журнал National Interest. Журналисты отметили, что страны НАТО проявляют к Баренцевому морю повышенный интерес из-за напряженных отношений с Россией.

Как пишет Business Insider, ВМС США и их партнеры стали проводить больше времени в этом регионе, чтобы получить опыт в военно-морских операциях в сложных условиях, в том числе в условиях экстремальных арктических холодов.

При этом Россия активно осваивает новую противолодочную тактику. По информации Navy Recognition, ее разработали еще в прошлом году, но силы российского флота испытали ее в действии недавно.

Внедрение такой тактики может стать проблемой для Соединенных Штатов. При этом на данный момент у них есть намерение в течение следующего десятилетия начать замену устаревших подводных лодок класса «Огайо». Однако цена десяти новых субмарин класса «Колумбия» может ограничить возможности американских ВМС по восстановлению других сил.

Иван Апулеев