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Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений

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Источник изображения: vpk-news.ru

Уникальный и единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь» продолжает свой путь из Каспийска в Дербент, где он станет главным экспонатом филиала парка «Патриот» Южного военного округа.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Основное предназначение «Луня» — борьба с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет «Москит». Главной целью ракетоносца были объявлены авианосцы. Корабль благодаря высокой скорости движения (500 км/ч) и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.

Высота полета составляла от 1 до 5 м, а дальность — до 2 тыс. км. Программа строительства экранопланов была свернута с распадом СССР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Москит
Система наблюдения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авианосец
Экраноплан
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На экране
1 комментарий
№1
03.08.2020 15:54
"Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся."
Что ж вы такие ....  Постоянно врёте.
Хоть бы Википедию почитали.
Каспийским монстром на западе прозвали экраноплан КМ (корабль-макет), предтечу Луня.
А ведь КМ был побольше Луня и до появления самолёта Ан-225 «Мрия» это был самым тяжёлым летательным аппаратом в мире.
Тщательнее надо материал изучать.
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