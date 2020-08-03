Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений

Уникальный и единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь» продолжает свой путь из Каспийска в Дербент, где он станет главным экспонатом филиала парка «Патриот» Южного военного округа.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Основное предназначение «Луня» — борьба с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет «Москит». Главной целью ракетоносца были объявлены авианосцы. Корабль благодаря высокой скорости движения (500 км/ч) и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.

Высота полета составляла от 1 до 5 м, а дальность — до 2 тыс. км. Программа строительства экранопланов была свернута с распадом СССР.