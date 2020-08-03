Армия Украины будет дымить по-новому

Украинская армия получит первую дымовую шашку отечественной разработки — шашка УДШ-У создана на замену УДШ, которая использовалась военными ещё со времён советского союза, но запасы её на складах вооружённых сил Украины стали подходить к концу, сообщает местное издание Defence Express.

Государственные испытания состоялись на одном из полигонов Министерства обороны Украины во Львовcкой области в соответствии с программой и методиками государственных испытаний опытного образца, специально разработанными специалистами Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники вооружённых сил Украины.

По итогам испытания дымовую шашку УДШ-У признали отвечающей всем требованиям и готовой к постановке на вооружение. Новинка, разработанная львовской компанией «Спарринг-Вист Центр», может использоваться для маскировки войск во время наступления, а также для постановки дымовых завес для защиты мобильных и стационарных объектов.

Вместе с дымовой шашкой анонсирована система дистанционного запуска УДШ-У, которая включает в себя адаптированный под нужды военных ноутбук, цифровую метеостанцию и локальные пульты управления — комплекс позволяет одновременно ставить дымовую завесу из 2 тысяч шашек одновременно.