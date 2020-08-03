Войти
Военно-промышленный курьер

Армия Украины будет дымить по-новому

371
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Украинская армия получит первую дымовую шашку отечественной разработки — шашка УДШ-У создана на замену УДШ, которая использовалась военными ещё со времён советского союза, но запасы её на складах вооружённых сил Украины стали подходить к концу, сообщает местное издание Defence Express.

Государственные испытания состоялись на одном из полигонов Министерства обороны Украины во Львовcкой области в соответствии с программой и методиками государственных испытаний опытного образца, специально разработанными специалистами Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники вооружённых сил Украины.

По итогам испытания дымовую шашку УДШ-У признали отвечающей всем требованиям и готовой к постановке на вооружение. Новинка, разработанная львовской компанией «Спарринг-Вист Центр», может использоваться для маскировки войск во время наступления, а также для постановки дымовых завес для защиты мобильных и стационарных объектов.

Вместе с дымовой шашкой анонсирована система дистанционного запуска УДШ-У, которая включает в себя адаптированный под нужды военных ноутбук, цифровую метеостанцию и локальные пульты управления — комплекс позволяет одновременно ставить дымовую завесу из 2 тысяч шашек одновременно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
23.09.2019
Франко-российское миротворческое взаимодействие
23.01.2018
Тайные армии Путина участвовали в войне в Сирии — а где они будут воевать в следующий раз?
01.10.2015
Пентагон создаст прямой канал связи с российскими военными
30.12.2013
Украина планирует на 2014 год три пуска ракет-носителей - ГКАУ
08.02.2011
Отечественный авиапром не справляется с поставленными задачами - Управделами президента РФ
01.02.2011
В 2011 году Россия планирует увеличить число запусков ракет-носителей более чем на 50 процентов - глава Роскосмоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок