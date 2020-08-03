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Российская газета

Мощь российского противотанкового "Спрута" оценили в Польше

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Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Российский "истребитель танков" - самоходная пушка "Спрут-СДМ1" серьезно увеличит эффективность подразделений армии Индии, которая планирует закупить эти машины. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Defence24 Матеуш Зелонка.

"Спрут-СДМ1" - глубоко модернизированная версия гусеничной противотанковой самоходки "Спрут-СД". По сравнению с предшествующим вариантом существенно возросла эффективность стрельбы за счет улучшения системы управления огнем "Сосна-У".

Машина вооружается 125-мм гладкоствольной пушкой 2А75 с возможностью использования противотанковой управляемой ракеты 9К119 "Рефлекс", а также двумя 7,62-мм танковыми пулеметами ПКТМ.

- Благодаря вооружению "Спрут-СДМ1" обладает огневой мощью, сопоставимой с танками. При этом он имеет примерно в 2,5 раза меньшую массу и большую мобильность, так как базируется на шасси БМД-4М, - отмечает автор.

Боевая эффективность машины дополняется также возможностью легкой транспортировки по воздуху и десантирования.

У индийской армии нет машины подобного класса, пишет Зелонка. Противотанковая оборона страны основана на переносных управляемых ракетных установках и самоходных пушках 9P148 NAMICA. Последние являются собственной разработкой на базе шасси российской БМП-2. Эти системы еще только планируется принять на вооружение.

- "Спрут-СДМ1" со своим небольшими весом и размером и колоссальной огневой мощи может стать наилучшей заменой основных боевых танков Индии в сложной гористой местности Гималаев, значительно увеличив боевые возможности развернутых там подразделений, - резюмирует обозреватель.


Тимур Алимов

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Страны
Индия
Польша
Россия
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-2
ПКТМ
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