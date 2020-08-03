В Швеции: Эпицентром борьбы сверхдержав за Арктику внезапно стала Гренландия

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Геополитическая обстановка вокруг Арктики меняется настолько стремительно, что Соединенные Штаты не успевают реагировать на эти изменения. Эпицентром борьбы между сверхдержавами за влияние в арктическом регионе внезапно стала Гренландия.

Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

Сегодня для России усиление влияния в арктическом регионе стало одной из приоритетных задач. Китай, хотя его территория не имеет выхода к Северному Ледовитому океану, тоже активно интересуется северным направлением и старается закрепиться в Арктике.

Когда Дональд Трамп заявил о желании купить Гренландию, это стало серьезной заявкой на лидерство в противостоянии с Россией и КНР в регионе, примыкающем к Северному полюсу. На первый взгляд, заявление американского лидера может показаться очередной экстравагантной выходкой, но не все так просто.

Конечно, времена покупок США огромных территорий давно прошли. К тому же американцы еще с 40-х годов прошлого века имеют на этом огромном арктическом острове, принадлежащем Дании, свои военные базы. Казалось бы, зачем тратить деньги за покупку огромного куска льда на краю света?

Но Гренландия – это не просто кусок льда и самый большой в мире остров, который населяет чуть более 50 тысяч жителей. Здесь обнаружены значительные залежи руд различных металлов, в том числе и редкоземельных. Это сырье крайне необходимо для высокотехнологичных производств и оборонной промышленности. А так как идет процесс глобального потепления и уменьшения площади ледников, эти залежи стали доступнее.

Примерно 70 процентов мировых производств с использованием редкоземельных металлов сосредоточено в Китае. Поэтому неудивительно, что Пекин обратил пристальный взор на Гренландию. Помимо этого, КНР вынашивает идею реализации проекта Полярного «шелкового пути», арктического транспортного коридора, созданного под эгидой Пекина и связывающего Восток и Запад.

И когда Дания объявила о продаже бывшей военно-морской базы и трех аэродромов в Гренландии, Китай тут же предложил их купить. Из-за давления США на Копенгаген сделка не состоялась.

Тогда Дональд Трамп предложил выкупить Гренландию целиком, что привело датчан в замешательство. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента «абсурдной». А министерство иностранных дел Гренландии, упомянув о наличии богатых запасов полезных ископаемых и рыбных ресурсах, заявило в шутку в своем Twitter, что остров «открыт для сделок, но на продажу не выставляется».

Дональд Трамп, имея колоссальный опыт заключения крупных сделок, видимо, не ожидал, что его план сорвется, поэтому обиделся на неуступчивость датчан и гренландцев. Но при этом Америка продолжает усиливать влияние на Гренландию. К примеру, в этом году США оказали материальную помощь гренландской экономике в размере 12 миллиардов долларов.

Посол Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин крайне негативно оценил этот шаг Вашингтона, заявив, что Соединенные Штаты таким способом «угрожают миру в Арктике», пытаясь добиться господства в регионе.