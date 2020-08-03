Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»

Источник изображения: https://twitter.com/MihajlovicMike/

Современные творения в области авиастроения порой рассматриваются неискушенным читателем в качестве технологического прорыва. Однако зачастую оказывается, что «новое – это хорошо забытое старое».

Из текущих проектов реализации концепции летающего крыла наиболее известен американский тяжёлый стратегический бомбардировщик американский Northrop B-2 Spirit. Однако не обошлась без аналогичного технического решения и российская оборонка. На сегодняшний день одной из взлетающих «звезд» отечественного авиапрома является ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник», выполненный как раз по схеме летающего крыла. Крылья - свои, технологии - уходящие корнями в историю Второй мировой. При этом данная концепция весьма актуальна. Понятно, что разница конструкций прослеживается даже визуально, но факт именно в "долгоживущей" концепции.

Беспрекословно, что предшественником последнего летающего крыла является Horten 229

- считает военный эксперт Mike Mihajlovic.

Данный истребитель был создан немецкими инженерами на излёте Третьего рейха. Впервые его прототип поднялся в воздух 1 марта 1944 года, когда вермахт уже громили на западных границах Советского Союза. В итоге Horten 229 так и не успел стать полноценной боевой машиной. Однако будем надеяться, что далекого преемника технологии "летающее крыло" – БПЛА «Охотник» – ждёт большое будущее.