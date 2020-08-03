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Военное обозрение

Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»

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Источник изображения: https://twitter.com/MihajlovicMike/

Современные творения в области авиастроения порой рассматриваются неискушенным читателем в качестве технологического прорыва. Однако зачастую оказывается, что «новое – это хорошо забытое старое».

Из текущих проектов реализации концепции летающего крыла наиболее известен американский тяжёлый стратегический бомбардировщик американский Northrop B-2 Spirit. Однако не обошлась без аналогичного технического решения и российская оборонка. На сегодняшний день одной из взлетающих «звезд» отечественного авиапрома является ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник», выполненный как раз по схеме летающего крыла. Крылья - свои, технологии - уходящие корнями в историю Второй мировой. При этом данная концепция весьма актуальна. Понятно, что разница конструкций прослеживается даже визуально, но факт именно в "долгоживущей" концепции.

Беспрекословно, что предшественником последнего летающего крыла является Horten 229

- считает военный эксперт Mike Mihajlovic.

Данный истребитель был создан немецкими инженерами на излёте Третьего рейха. Впервые его прототип поднялся в воздух 1 марта 1944 года, когда вермахт уже громили на западных границах Советского Союза. В итоге Horten 229 так и не успел стать полноценной боевой машиной. Однако будем надеяться, что далекого преемника технологии "летающее крыло" – БПЛА «Охотник» – ждёт большое будущее.

Источник изображения: https://twitter.com/MihajlovicMike/

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Охотник-У
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
03.08.2020 15:24
Хортен, Хортен. Глупости западные.
В 30-е годы, наряду с ним, многие строили самолеты типа "летающее крыло".
В том числе и в СССР - Черановский, Чижевский, Москалев, Никитин.
+1
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