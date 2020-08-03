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Военное обозрение

Минобороны планирует закупить партию вертолётов Ми-8АМТШ-ВН для ССО

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны намерено закупить крупную партию ударно-транспортных вертолётов Ми-8АМТШ-ВН. Машины пойдут на оснащение сил специальных операций (ССО), сообщил гендиректор "Вертолётов России" Андрей Богинский.

По словам Богинского, военные планируют закупить крупную партию вертолетов для оснащения спецназа, переговоры на эту тему ведутся. Никаких подробностей новой сделки гендиректор "Вертолетов России" не привел.

Ранее российское ведомство заключило контракт на поставку 10 вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в модификации для сил специальных операций (ССО). Соглашение было подписано в рамках международного военного форума "Армия-2019".

В настоящее время транспортно-боевой вертолет Ми-8МТШ-ВН вышел на этап летных испытаний, в конце года к полетам присоединятся еще два летных образца.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН является усовершенствованной версией вертолета Ми-8/17, созданной с учетом сирийского опыта. Он оснащается газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с модернизированной трансмиссией и с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. Кроме того, на вертолет установлен обновленный состав вооружения, главной особенностью которого стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета прикрыты броней из титанового сплава, а пол кабины и борта до иллюминаторов закрываются съемной кевларовой броней.

На вертолет установлено новое пилотажно-навигационное оборудование. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов. Машина адаптирована для применения в ночных условиях.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ВК-2500
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Проекты
АРМИ-20XX
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