В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс

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Увеличение американской военной помощи Украине до 300 млн. долларов дает право России начать поставки оружия на Донбасс. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По словам Калашникова, планы Вашингтона об увеличении военной помощи Киеву, в том числе на приобретение летального оружия, заставляют Россию задуматься о защите тех людей, против которых это оружие может быть направлено. В таких условиях США дают России право официально поставлять в народные республики Донбасса вооружение и технику.

Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - ДНР и ЛНР. Если какой-то из сторон какая-то страна поставляет оружие, тем более летальное, нам ничего не остаётся как защитить этих людей, может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР

- заявил он.

Напомним, что группа сенаторов США предложила на рассмотрение законопроект, предусматривающий выделение Украине ежегодно по 300 млн. долларов, в том числе на летальное оружие.

Этот законопроект демонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать своего друга на протяжении всего демократического переходного периода и защиту им своего суверенитета и территориальной целостности. Этот законопроект укрепит обороноспособность Украины за счет военной подготовки и оснащения, а также усилит дипломатическую поддержку со стороны США и Европы

- заявили в Сенате США.