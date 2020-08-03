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Военное обозрение

В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс

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Источник изображения: topwar.ru

Увеличение американской военной помощи Украине до 300 млн. долларов дает право России начать поставки оружия на Донбасс. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По словам Калашникова, планы Вашингтона об увеличении военной помощи Киеву, в том числе на приобретение летального оружия, заставляют Россию задуматься о защите тех людей, против которых это оружие может быть направлено. В таких условиях США дают России право официально поставлять в народные республики Донбасса вооружение и технику.

Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - ДНР и ЛНР. Если какой-то из сторон какая-то страна поставляет оружие, тем более летальное, нам ничего не остаётся как защитить этих людей, может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР

- заявил он.

Напомним, что группа сенаторов США предложила на рассмотрение законопроект, предусматривающий выделение Украине ежегодно по 300 млн. долларов, в том числе на летальное оружие.

Этот законопроект демонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать своего друга на протяжении всего демократического переходного периода и защиту им своего суверенитета и территориальной целостности. Этот законопроект укрепит обороноспособность Украины за счет военной подготовки и оснащения, а также усилит дипломатическую поддержку со стороны США и Европы

- заявили в Сенате США.

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Страны
Россия
США
Украина
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1 комментарий
№1
03.08.2020 14:07
Цитата
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
Давно пора официально поставлять не только оружие, но и инструкторов - симметрично.

Цитата
Этот законопроект демонстрирует Украине и России, что Соединенные Штаты будут поддерживать своего друга на протяжении всего демократического переходного периода и защиту им своего суверенитета и территориальной целостности. Этот законопроект укрепит обороноспособность Украины за счет военной подготовки и оснащения, а также усилит дипломатическую поддержку со стороны США и Европы
Официальный Киев такой же официальный, как я балерина. С такими друзьями Украине и врагов не нужно. Где там у официальной Украины суверенитет, если все ключевые решения принимаются в США? Полностью зависимая от США страна, действующая, в первую очередь, для интересов США, а не для интересов Украины. Быть за Украину и быть против России - это совсем не одно и то же для англо-саксов. Кто на Украине этого не понимает, тот либо очень глуп, либо хорошо кормится за счёт такой "дружбы" с США.

По новым изменениям конституции РФ, Россия теперь должна защищать своих граждан за рубежом, а в ЛДНР полно людей с паспортами РФ - можно и войска ввести в случае серьёзной угрозы захвата ЛДНР.

На Украине, на Западе давно промыли мозги "ихтамнетами" - думаю Путин уже раз 100 пожалел, что в самом деле не ввёл туда войска ещё в 14-м году, одновременно, сразу после Крыма - санкции всё равно ввели и продолжают вводить, их отменять не собираются - хуже не было бы, а вот лучше могло бы быть. Сделали бы рейд как по Грузии в 8-м году, только дошли бы до западных границ с уничтожением бандеровцев. Подавляющее большинство ВСУ сдались бы ибо нафиг им надо умирать за интересы бандеровцев и американцев.
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