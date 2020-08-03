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Интерфакс-АВН

Ноутбуки "Аквамарин" с операционной системой спецназначения Astra Linux адаптированы для российских условий эксплуатации

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Процессор «Эльбрус-1С+»
Процессор «Эльбрус-1С+».
Источник изображения: cnews.ru

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Завершены испытания опытных образцов защищенных ноутбуков производства "НПЦ "Аквамарин" на базе российского процессора "Эльбрус-1С+", подтвердившие их корректную работу с операционной системой (ОС) специального назначения Astra Linux Special Edition релиз "Ленинград" версии 8.1, информирует пресс-служба разработчика ОС.

"Таким образом, ноутбуки "Аквамарин" полностью адаптированы для российских условий эксплуатации и соответствуют установленным стандартам", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, качество продукции контролируется на всех этапах разработки и изготовления, после чего подтверждается тестами в собственном аккредитованном испытательном центре.

В сообщении приводятся слова директора по инновациям группы компаний Astra Linux Романа Мылицына, который отметил, что "применение операционной системы Astra Linux на промышленных изделиях на базе отечественного процессора "Эльбрус" не только гарантирует защиту и безопасность информации, но и современный уровень удобства пользователя при работе".

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Эльбрус МЦСТ
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