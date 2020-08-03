Airbus испытал ведомые беспилотники для истребителей

Перспективный европейский истребитель обзаведётся армией беспилотников. Вчера, 30 июля, портал janes.com сообщил о том, что компания Airbus провела испытания с ведомыми беспилотниками в рамках программы Future Combat Air System.

В ходе учений немецких ВВС Timber Express самолёты Eurofighter и Panavia Tornado успешно установили связь с беспилотниками Remote Carrier (RC), используя канал связи Link 16. Таким образом, Airbus продемонстрировала возможность работы RC с концепцией НАТО Co-operative ESM Operations (CESMO).

Ведомый беспилотник Remote Carrier (RC) Источник изображения: janes.com

«В ходе учений RC, которые в настоящее время используют сеть передачи данных CANDL, были успешно подключены к Link 16 — оперативному тактическому каналу передачи данных вооружённых сил. RC были не только видны всем боевым самолётам ВВС Германии, но также могли принимать и выполнять задачи без необходимости технических модификаций летательного аппарата», — рассказали в пресс-службе Airbus.

RC станет одним из ключевых систем перспективного истребителя NGF. Самолёт неофициально относят к шестому поколению истребителей. Пока он не имеет названия, поэтому стороны называют проект NF (New Fighter) или NGF (Next Generation Fighter). Новый истребитель должен стать основой европейской программы Future Air Combat System (FCAS), в рамках которой будет создан целый комплекс вооружений, включающий в себя ведомые беспилотники.