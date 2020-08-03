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Деловая газета "Взгляд"

В Британии сочли Россию «значительной угрозой»

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: Alberto Pezzali/Global Look Press

Россия представляет для Великобритании «значительную угрозу», заявила государственный министр по вопросам обороны королевства Аннабель Голди.

"Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входят в число главных приоритетов Министерства обороны", – говорится в ответе Голди на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона к британскому правительству.

Политик, в частности, спросил, как правительство оценивает безопасность Балтийского и Северного морей в свете сообщений о том, что в текущем году в состав Военно-морского флота России будет принято 40 новых кораблей и судов, передает RT.

"Министерство обороны отслеживает разработку всех новых российских судов, которые вводятся в строй, и исходя из их боевых возможностей делает соответствующие выводы. Мы продолжаем оценивать влияние вложений России в развитие ее военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей", – заключила Голди.

Ранее британские СМИ сообщили, что прошедший в России парад в День Военно-морского флота продемонстрировал всему миру мощь российского флота.


Алина Назарова

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Страны
Великобритания
Россия
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