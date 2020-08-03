Пентагон колдует над новым камуфляжем

Министерство обороны США намерено заказать новую систему маскировки, которая позволит прятать бронетехнику как в видимом, так и в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Пентагон опубликовал запрос на разработку новой системы маскировки, которая позволила бы относительно быстро и надёжно скрывать технику в походе и во время остановки. Заявки компаний на участие в тендере будут приниматься до 8 августа 2020 года. На сегодняшний день для маскировки военной техники в полевых условиях используются преимущественно растения, характерные для конкретной местности, или маскировочные сети. Оба этих подхода обеспечивают лишь визуальную маскировку, причём, конечно же, не во всех случаях.

По заявлению Минобороны США, новая система маскировки должна будет сделать технику менее заметной как в видимом, так и в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Система должна обладать набором датчиков, работающих в ультрафиолетовом, видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасных спектрах, а также в радиолокационном диапазоне электромагнитных волн с частотой от 1 до 100 гигагерц.

При этом военные не настаивают на том, что система маскировки должна делать укрываемую технику абсолютно незаметной на фоне местности. Новая маскировочная система может работать и по принципу искажения размеров и формы укрываемой техники, чтобы максимально усложнить её идентификацию. Шведская компания Saab, к примеру,выпускает мобильный камуфляж для военной техники, который позволит эффективно маскировать её в условиях городской застройки.

Новая технология основана на существующей конфигурации мультиспектрального мобильного камуфляжа Barracuda MCS. Система позволяет маскировать боевую технику в оптическом и инфракрасном спектре, а также делать её малозаметной для радиолокационных станций. Шведский камуфляж представляет собой рельефную маскировочную ткань, которой укрывается военная техника. Ткань сделана из разных геометрических фигур белого, чёрного и песочного цветов, что позволяет скрывать форму и размеры машин, пишет ПМ.