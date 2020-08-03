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Десантников пересадят на багги

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Источник изображения: vpk-news.ru

В интересах Воздушно-десантных войск России разрабатывается уникальный скоростной багги на базе новейшего семейства броневиков «Стрела».

Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Планируется, что новой техникой будут обеспечены подразделения ВДВ «легкого типа».

«Проводится работа по созданию легкового багги «Стрела». Характеристики подвижности этой модели уникальны. Максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 км в час. В настоящее время разработано целое семейство таких автомобилей, которые можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения», — отметил Сердюков в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, потребность в создании багги для ВДВ была обозначена в сентябре 2019 года на учениях «Центр-2019».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Военные учения
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