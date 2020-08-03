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Минно-тральные силы Тихоокеанского флота пополнятся новейшими кораблями противоминной обороны

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Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Яков Баляев" проекта 12700 с заводским номером 525. Санкт-Петербург, 29.01.2020
Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Яков Баляев" проекта 12700 с заводским номером 525. Санкт-Петербург, 29.01.2020.
Источник изображения: Александр Демьянчук / ТАСС Видео:

ЦАМТО, 31 июля. Главное командование ВМФ приступило к оснащению минно-тральных сил Тихоокеанского флота новейшими кораблями противоминной обороны проекта 12700.

Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

По его словам, первый корабль противоминной обороны "Яков Баляев" в серии кораблей проекта 12700, строящихся для Тихоокеанского флота на Средне-Невском судостроительном заводе, начал межфлотский переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот.

Обеспечение межфлотского перехода от причала завода в Санкт-Петербурге до места базирования на Тихоокеанском флоте обеспечивают экипаж корабля и сдаточная команда (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В зависимости от условий навигационной обстановки переход займет от полутора до двух месяцев.

По прибытии на Тихоокеанский флот корабелы Средне-Невского судостроительного завода, экипаж и представители контрагентских организаций приступят к подготовке корабля ПМО "Яков Баляев" к заводским ходовым испытании. Планируется, что корабль будет принят в состав ВМФ и пополнит минно-тральные силы Тихооокеанского флота в конце 2020 года.

"Яков Баляев" был заложен в декабре 2017 года. Он стал четвертым кораблем проекта 12700, построенным Средне-Невским судостроительным заводом. Ранее верфь передала ВМФ три корабля проекта. Сегодня на предприятии в разной степени готовности находятся еще четыре корабля этого проекта – "Георгий Курбатов", "Петр Ильичев", "Анатолий Шлемов" и "Лев Чернавин".

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы, к достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Водоизмещение кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" составляет 890 т; длина – 62 м; ширина – 10 м; полная скорость хода – 16 узлов; экипаж – 44 чел.

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Россия
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Георгий Курбатов
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Минoбороны РФ
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
пр. 12700
ТОФ
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