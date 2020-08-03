Войти
ЦАМТО

На форуме "Армия-2020" обсудят использование технологий искусственного интеллекта в комплексах связи

351
0
0
Станция российской системы спутниковой связи "Ливень".
Станция российской системы спутниковой связи "Ливень".
Источник изображения: function.mil.ru

ЦАМТО, 31 июля. В рамках МВТФ "Армия-2020" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" пройдет брифинг "Перспективы использования технологий искусственного интеллекта в комплексах связи двойного назначения".

Повестка мероприятия предполагает обсуждение перспектив использования технологий искусственного интеллекта в комплексах связи двойного назначения.

В брифинге примут участие специалисты Минобороны России, образовательных учреждений и организаций, а также представители научного сообщества и деловых кругов.

Ожидается, что по итогам обсуждения будут определены направления решения проблемных вопросов, возникающих при использовании технологий искусственного интеллекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
АРМИ-20XX
Похожие новости
22.07.2020
Программы ЦНИИ "Буревестник"
17.04.2020
На сайте Минобороны России опубликован перечень мероприятий научно-деловой программы форума "Армия-2020"
18.02.2020
Комиссия Командования РВСН отбирает разработки на Международный военно-технического форум "Армия-2020"
14.11.2019
Шойгу: Форум "Армия" впервые совместят с Армейскими играми
02.07.2019
На форуме "Армия-2019" в два раза увеличена экспозиция перспективных и новейших образцов техники
16.10.2017
Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок