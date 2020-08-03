На форуме "Армия-2020" обсудят использование технологий искусственного интеллекта в комплексах связи

ЦАМТО, 31 июля. В рамках МВТФ "Армия-2020" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" пройдет брифинг "Перспективы использования технологий искусственного интеллекта в комплексах связи двойного назначения".

Повестка мероприятия предполагает обсуждение перспектив использования технологий искусственного интеллекта в комплексах связи двойного назначения.

В брифинге примут участие специалисты Минобороны России, образовательных учреждений и организаций, а также представители научного сообщества и деловых кругов.

Ожидается, что по итогам обсуждения будут определены направления решения проблемных вопросов, возникающих при использовании технологий искусственного интеллекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.