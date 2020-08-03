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ЦАМТО

В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 млн. долл.

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

ЦАМТО, 31 июля. Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 млн. долл. на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия, передает "РИА Новости".

Кроме того, сенаторы предлагают выделять по 4 млн. долл. в год на подготовку украинских офицеров, отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", в настоящее время по линии Пентагона на военную помощь Украине ежегодно выделяется примерно 250 млн. долл. Сенаторы, таким образом, хотят закрепить финансовые обязательства со стороны Вашингтона в виде отдельного закона.

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Страны
США
Украина
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