Более 25 ед. современных автомобильных кранов проступят в подразделения инженерных войск

ЦАМТО, 31 июля. В соединения и воинские части инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланирована поставка автомобильных кранов военного назначения.

Согласно гособоронзаказу, предприятие промышленности передало на базы хранения более 25 ед. специальной техники.

Автомобильные краны, выполненные на базовом шасси автомобиля KAMA3-53501, КС-45719-7М грузоподъемностью 16 т и КС-55729-7М грузоподъемностью 32 т будут поставлены в инженерные части военных округов в летнем периоде обучения.

Краны предназначены для проведения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с грузами военного назначения. Специальная конструкция крана позволяет проводить работу без опор, что позволяет осуществлять движение автомобиля с грузом на крюке основной стрелы. Гидравлическая система обеспечивает легкое и плавное управление крановыми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций. Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе ограничитель нагрузки крана с цифровой индикацией параметров работы на дисплее оператора, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.