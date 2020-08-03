В Технополисе "ЭРА" разработали новые требования к созданию современной боевой экипировки

ЦАМТО, 31 июля. В Технополисе "ЭРА" стартовал комплекс совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии Вооруженных Сил Российской Федерации и Минобороны России.

В первый день проведен ряд заседаний, в ходе которых были обсуждены существующая система создания боевой экипировки военнослужащих и необходимые требования к ней.

Существующая система была разработана на период до 2025 года. Однако, в настоящее время, возникли задачи по ее корректировке с учетом накопленного боевого опыта.

Сегодня экипировка солдата – это не просто набор одежды и боеприпасов – это комплекс, готовый к реагированию на любые изменения реальной обстановки с учетом климатических условий, выполняемой задачи и оперативного взаимодействия боевых единиц между собой. В нее уже активно встраиваются роботизированные устройства и каналы связи.

Участники дискуссий – представители предприятий ОПК поделись опытом изготовления отдельных элементов, предложили способы их улучшения и внедрения нововведений таких, как уменьшение веса элементов и расширение спектра функциональных возможностей.

По итогам конференции была выработана система новых тактико-технических требований к созданию боевой экипировки на период до 2035 года. Планируется, что в 2022 году эта система войдет в общую концепцию производства обмундирования военнослужащих.

Эксперты отмечают то, что в течение последующих 15 лет система претерпит изменения не менее 10 раз.

В конференции приняли участие более 50 представителей крупных промышленных предприятий, в том числе Группа компаний "Калашников", АО "ЦНИИТОЧМАШ", "Интероптика", "Радионика", а также научно-исследовательские институты Минобороны России и ведущие технические вузы страны, в состав которых входит Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана.

В рамках проведения четвертого заседания Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА" с выставкой ознакомились заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов и заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов.

Технополис "ЭРА" традиционно становится площадкой для взаимодействия органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Инфраструктура военного иннограда позволяет проводить переговоры в различных форматах и совместно принимать стратегически важные решения.

30 июля в Технополисе стартовала V Всероссийская научно-практическая конференция "Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации".

Итоги мероприятий, инициированных Военно-промышленной комиссией Российской Федерации, планируется подвести 31 июля 2020 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.