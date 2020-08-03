В Технополисе "Эра" обсудили перспективы развития робототехники военного и двойного назначения

ЦАМТО, 31 июля. Программа пятой юбилейной конференции рассчитана на два дня и состоит из шести научно-деловых площадок, включая пленарное и секционные заседания, а также научные дискуссии в формате круглых столов и заседания межведомственной рабочей группы.

В рамках конференции специалисты ознакомились с научно-техническим заделом Технополиса "ЭРА" и предприятий отечественной оборонки для создания роботов нового поколения. Участники также обсудили нормативно-правовую базу по применению существующих робототехнических комплексов военного, специального и двойного назначения.

Ярким событием конференции является морской военно-технический эксперимент "Построение системы освещения подводной обстановки на новых подходах с использованием РТК", который проводится под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России совместно с Фондом перспективных исследований и Морским научным комитетом Главного командования Военно-морского флота с привлечением предприятий промышленности.

Эксперимент позволит оценить возможности совместного использования гидроакустических средств и робототехнических комплексов, действующих в различных средах и определить наиболее перспективные из них. Именно эти малогабаритные средства гидроакустики могут быть установлены и приведены в рабочее состояние в три раза быстрее, чем существующие. Кроме того, планируется апробировать технологии, позволяющие осуществлять управление совместными действиями робототехнических комплексов в реальном времени.

Также в Технополисе "ЭРА" продолжает работу тематическая выставка новинок робототехнических комплексов и технологий, на которой представлены более 60 экспонатов от ведущих предприятий ОПК России.

Конференция проводится в рамках комплекса совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Минобороны России. Ее результаты будут направлены в адрес руководителей органов военного управления, предприятий промышленности и научных организаций, принявших участие.

Инфраструктура военного иннограда уже второй год предоставляет условия для проведения переговоров на разных управленческих уровнях, а также принятия стратегически важных решений в масштабах страны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.