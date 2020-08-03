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Российская газета

Появилось первое фото серийного Су-57

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Источник изображения: rg.ru

Первое фото серийного истребителя пятого поколения Су-57 опубликовано в июньском номере газеты "Крылья Советов", издаваемой авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), где собирают самолет.

Речь в материале идет об отлаживании линии серийной сборки истребителя. Для этого цех № 45 модернизировали и даже слегка перестроили, освободив место в центре промзоны. Чтобы очистить площади под сборочную оснастку, демонтирован пресс, планируется перепланировка административно-бытовых помещений.

- Новый самолет - сложный. Обшивка композитная, технологии новейшие, требования к качеству высочайшие. Но у нас в цехе персонал высококвалифицированный, почти все - с 5-м разрядом, сильная команда мастеров в самом энергичном возрасте. Цех небольшой - все на виду, плохо работать не получится, - рассказал заместитель начальника цеха по подготовке производства Виктор Пассар.

Помогает авиастроителям и опыт, полученный при отладке поточного выпуска Су-35. Тогда удалось сократить потери времени, оптимизировав и синхронизировав перемещения изделий. Цикл сборки планируется сократить и за счет введения дополнительных стапелей - их уже монтируют.

Напомним, в 2019 году Минобороны заключило контракт на строительство 76 истребителей Су-57 до 2028 года. Ими планируется вооружить три полка ВКС России.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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