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Военное обозрение

«Китай создает полноценную ядерную триаду»: в США оценили ядерные потенциалы вероятных противников

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Источник изображения: topwar.ru

В скором времени Соединенным Штатам будут противостоять два равных конкурента в области ядерных потенциалов - Китай и Россия. С этим США столкнутся уже в конце этого десятилетия, заявил командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард.

Выступая на форуме по ядерному сдерживанию, организованном Институтом Митчелла, адмирал заявил, что Китай в скором времени сравняется с США по ядерному потенциалу. Он подчеркнул, что КНР "находится в процессе" построения полноценной ядерной триады.

Китай находится на пути к тому, чтобы стать стратегическим конкурентом США к концу десятилетия. Таким образом, впервые в своей истории США столкнутся с двумя равноправными ядерными конкурентами. Мы никогда раньше не сталкивались с подобной ситуацией

- заявил Ричард, добавив, что Россия является вторым равноценным конкурентом.

Адмирал отметил, что Китай уже имеет две составляющие ядерной триады - межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и атомные подводные лодки. В настоящее время идет построение третьей составляющей - стратегических бомбардировщиков.

Китай опережает Соединенные Штаты в своем стремительном расширении военных возможностей по всему миру

- подчеркнул адмирал.

Также Ричард не забыл и упомянуть о России. По его словам, в последние 15 лет Москва активно модернизирует свои ядерные силы, на сегодняшний день завершив модернизацию на 70%.

Соединенным Штатам и министерству обороны в течение почти 30 лет не приходилось в полной мере рассматривать последствия конкуренции под углом зрения возможных кризиса и вооруженного конфликта с ядерным противником

- добавил адмирал.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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