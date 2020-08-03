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Россия сбила «Прогресс»

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Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Зенитный ракетный комплекс «Штиль» фрегата «Адмирал Эссен» успешно сбил запущенную береговым комплексом «Утес» ракету «Прогресс». Видео двусторонних учений, состоявшихся в Черном море, на YouTube публикует Минобороны России.



В подписи к ролику сообщается, что расчеты противовоздушной обороны корабля взяли воздушную цель на сопровождение и успешно поразили ее на заданной дистанции и высоте. За ходом маневров велось наблюдение при помощи беспилотника.

В мае издание The Drive сообщало, что в 1990-е годы США купили у России ракеты-мишени MA-31, которые использовались для разработки оружия против советской ракеты X-31. Поставки оружия американской стороне были прекращены в 2000-х годах, а впоследствии на смену российской мишени пришла ракета GQM-163A Coyote, созданная по примеру MA-31.

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1135 Буревестник
БПЛА
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