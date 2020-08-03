Поход в Дербент экраноплана "Каспийский монстр" попал на видео

Самый большой в мире ракетоносец-экраноплан "Лунь" отправился в Дербент, чтобы стать первым экспонатом в создающемся в городе парке "Патриот". Воздушное судно весом в 90 тонн транспортируется по морю.

Как сообщил в Instagram глава города Хизри Абакаров, уникальная транспортная операция проходит в штатном режиме. С помощью резиновых понтонов и нескольких буксиров экраноплан был выведен из бухты Каспийска.

"Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности. "Лунь" станет центром будущего парка "Патриот", где будут проходить открытые уроки истории, слеты "Юнармии" и другие молодежные мероприятия", - ранее заявил Абакаров.

Напомним, что построенный в КБ Ростислава Алексеева экраноплан совершил первый полет в 1985 году. "Лунь" имел длину - 73,8 метров, размах крыла - 44 метра, взлетная масса - 380 тонн. Наблюдавшая за его испытаниями из космоса американская разведка назвала экраноплан - "Каспийский монстр".

В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию. Экраноплан имел на вооружении шесть противокорабельных сверхзвуковых самонаводящихся ракет "Москит", каждая из которых способна потопить авианосец. Дальность полета ракетоносца составляла 2000 километров, а с дополнительным запасом - 4000 километров. Экраноплан мог совершать взлеты и посадки на воду при пятибалльном шторме с высотой волны два с половиной метра.

После распада СССР строительство экранопланов было приостановлено, а "Лунь" был поставлен на стоянку завода в Каспийске.

Николай Грищенко