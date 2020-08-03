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Военное обозрение

Тысячи морпехов США могут покинуть службу из-за реформы, связанной с выводом танков из состава КМП

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военные эксперты раскритиковали планы реформирования Корпуса морской пехоты США, которые озвучены в программе «Force Design 2030». Одной из частей программы реформирования КМП США, как ранее уже сообщало «Военное обозрение», является отказ от тяжёлой бронетехники.

В частности, командование Корпуса морской пехоты призвано (далее – термин из программы) «дезактивировать танковые батальоны». Связывается это, как отмечается с тем, чтобы в будущем морская пехота стала «более лёгким и высокомобильным формированием армии США».

Американский военный эксперт Калеб Ларсон считает, что такое решение по продвигаемой реформе – «подарок Китаю».

В американской прессе отмечается, что «под нож» в КМП пойдут основные боевые танки «Абрамс». Приводится заявление американского генерала Дэвида Бергера:

Корпус морской пехоты сейчас делает акцент на том, чтобы позволить силам максимально продвигаться вперёд, даже если они находятся в открытом море. Мы уже сегодня должны начать переход к более лёгкому экспедиционному варианту для поддержки и проведения операция в прибрежной зоне.

Тяжёлая бронетехника в эту концепцию не вписывается.

При этом проблема, которую обозначают в американских СМИ, выглядит следующим образом: придётся не только найти применение в других родах войск сотням танков и тяжёлых БМП, но и тысячам военнослужащих морской пехоты, которые эксплуатировали эту технику. Как отмечается, «многие морпехи могут покинуть службу, так как пока Пентагон не предложил никакого однозначного плана по их дальнейшей службе». Пока многие их них остаются в частях фактически в качестве обслуживающего персонала.

Ранее в США говорили о том, что КМП ждёт масштабное перепрофилирование личного состава. Но пока этой расходной статьи в военном бюджете США, насколько известно, нет.

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Страны
Китай
США
Продукция
M1 Abrams
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