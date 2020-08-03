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Интерфакс-АВН

Новые российские вертолётоносцы вооружат ударными вертолётами Ка-52К "Катран"

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Ка-52К и авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Ка-52К и авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Пресс-служба Северного флота/ТАСС

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - "Вертолёты России" готовятся возобновить испытания палубных Ка-52К "Катран" для недавно заложенных в Крыму универсальных десантных кораблей (УДК), сообщил "Интерфаксу" гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Вы же видели, что верховный главнокомандующий принимал участие в закладке вертолётоносцев. Мы же все испытания Ка-52К, их сухопутную часть, завершили. Осталось заняться вопросами привязки к тому или иному носителю", - заявил Богинский.

Как сообщал "Интерфакс", 20 июля на заводе "Залив" в Крыму при участии президента РФ Владимира Путина были заложены первые два корабля проекта 23900, разработанные в качестве альтернативы французским вертолётоносцам "Мистраль". Эти корабли предназначены для приёма, перевозки и высадки морского десанта с привлечением десантных катеров и вертолётов.

"У нас с министерством обороны гармонизированы подходы. (...) Сейчас корабли заложены, мы находимся в диалоге по порядку продолжения дальнейшей работы", - сказал Богинский.

В ноябре 2019 года глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков заявил в интервью "Интерфаксу", что, несмотря на отсутствие носителей, работы по корабельному вертолёту Ка-52К будут продолжены, их поставка предусмотрена действующей госпрограммой вооружений (ГПВ) до 2027 года.

Ранее Богинский сообщал, что для завершения испытаний палубного "Катрана" нужен новый контракт с Минобороны. "У нас сегодня контракта на эту работу нет. Мы ожидаем, что будут заказаны новые работы по "оморячиванию" Ка-52",- сказал он.

Боевые вертолёты Ка-52К "Катран" предназначены для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. "Катран" совершил успешные испытательные полёты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

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Адмирал Кузнецов
Ка-52
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