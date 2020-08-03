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Деловая газета "Взгляд"

Си Цзиньпин объявил о завершении формирования навигационной системы Beidou

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Си Цзиньпин
Си Цзиньпин.
Источник изображения: Синьхуа

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил об официальном завершении формирования и окончательном введении в эксплуатацию национальной навигационной системы Beidou, которая теперь будет действовать в глобальном масштабе.

"Объявляю об официальном начале работы системы Beidou третьего поколения (BDS-3)", – приводит ТАСС слова председателя КНР в ходе церемонии.

Таким образом, власти Китая подтвердили завершение последней стадии в реализации соответствующей программы. "Это важный вклад китайского народа в развитие всего мира, свидетельствующий о мощи науки и технологий нашей страны", – подчеркнул вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Пекин приступил к созданию национальной навигационной системы в 2000 году. 23 июня Китай запустил последний, 55-й спутник навигационной системы Beidou. К концу июля на орбите находились космические аппараты трех поколений (BDS-1, BDS-2 и BDS-3).

Помимо Китая аналогичными системами обладают Россия (ГЛОНАСС), Европейский союз (Galileo) и США (GPS).

Напомним, в июне 2018 года Россия и Китай сравнили работу своих навигационных систем.


Антон Никитин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Евросоюз
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