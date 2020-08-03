Число обломков взорвавшегося на орбите бака «Фрегата» увеличилось втрое

Число обломков сбрасываемого бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ», который взорвался в мае в космосе, увеличилось почти втрое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВВС США.

По сведениям американских военных, сразу после взрыва бака образовалось 65 обломков. Теперь же в космосе зафиксировано 175 обломков.

«Роскосмос», в свою очередь, подтвердил факт разрушения бака разгонного блока «Фрегат». Тем не менее представители организации считают, что обломки не представляют опасности ни для Международной космической станции (МКС), ни для российских спутников.

Ранее поступили сообщения о том, что обломки разгонного блока «Фрегат-СБ» разлетелись на тысячи километров. Обломки были зафиксированы на высоте от 2574 до 5101 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с высотой от 422 до 3606 километров.

О взрыве бака «Фрегат-СБ» в мае в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

Согласно открытым источникам, взорвавшийся сбрасываемый бак принадлежал разгонному блоку украинской средне-тяжелой ракеты «Зенит-3SLБФ», которая в июле 2011 года с космодрома Байконур запустила российский космический телескоп «Спектр-Р».