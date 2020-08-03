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Известия.ru

Су-25 отработали массированный удар по условному противнику в Киргизии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Экипажи штурмовиков Су-25СМ продемонстрировали свои возможности в ходе учений на горном полигоне Эдельвейс в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе учений самолеты нанесли массированный удар по позициям условного противника, уничтожили командный пункт, технику и огневые средства. Всего было выпущено 50 неуправляемых авиационных ракет С-8.


Кроме того, штурмовики сбросили на позиции условного противника около 20 авиабомб, которые поразили мишени, имитирующие объекты «врага».

Для выполнения задач привлекли 10 штурмовиков Су-25СМ, около 100 военнослужащих. Заход на боевое применение самолеты выполняли с акватории озера Иссык-Куль. Скорость составила 750 км/ч, полет прошел на высоте 2,5 тыс. км.

29 июля сообщалось, что Флотские беспилотники «Форпост» учат работать в связке с самолетами для поражения морских целей. Они смогут не только обнаруживать объекты противника в море, но и в реальном времени передавать их координаты боевой авиации.

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